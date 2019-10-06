06 Ekim 2019, Pazar

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Sumudica: Uzun ve zorlu bir yol bizi bekliyor

Sumudica: Uzun ve zorlu bir yol bizi bekliyor
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
Giriş Tarihi: 06.10.2019

'in 7’nci haftasında FK sahasında ile karşılaştı. Mücadele konuk takımın 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlanırken maçın ardından her iki basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, sahada eksik kalmalarına rağmen oyuncularının iyi mücadele ettiğini belirterek, futbolcuları tebrik etti.

Ligde her takım birbirine yakın olduğunu ve her puanın önemli olduğunu dile getiren tecrübeli teknik adam, maçta kırımızı kart olmasaydı skorun farklı olacağını vurguluyarak, "Biz de kaliteli oyunculara sahibiz. Orta sahadan oyuncu kaybedince oyunun kontrolü daha zor oluyor. maçının hala daha üzüntüsünü yaşıyorum. O maçta çok fırsat yakalamıştık. Uzun ve zorlu bir yol bizi bekliyor. Her takım birbirine yakın. Her puanın önemi var. Sezon sonunda bakalım bizi neler bekliyor" şeklinde konuştu.

"UEFA AVRUPA LİGİ SONRASI OYNAMAK ZOR OLDU"

Teknik Direktörü Okan Buruk ise, iyi bir takıma karşı galibiyet aldıklarını söyledi. Avrupa Ligi sonrası karşılaşma oynamanın zor olduğunu belirten Buruk, "Maça iyi başladık, öne de geçtik. Rakip 10 kişi kaldı. Oyunu çok daha rahat götürecekken gol yedik. 2'nci yarıdaki oyun her an gol geleceğinin haberini veriyordu. İstediğimiz, düşündüğümüz, hayal ettiğimiz galibiyeti aldık. Buradan mutlu bir şekilde dönüyoruz" ifadelerini kullandı.

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