Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında MKE Ankaragücü sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Kritik mücadelede kazanan taraf 3-1'lik skorla ev sahibi ekip oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Trendyol Süper Lig'in 32. hafta karşılaşmasında MKE Ankaragücü ile Gaziantep FK kozlarını paylaştı.

Kritik maçta gülen taraf 3-1'lik skorla Ankaragücü oldu. Ev sahibi takımın galibiyet golleri 31 ile 68. dakikalarda Efkan Bekiroğlu'ndan ve 65. dakikada Ali Sowe'dan geldi. Konuk ekibin tek sayısını ise 7. dakikada Marko Jevtovic kaydetti.

Bu sonuçla Ankaragücü 37 puana ulaştı ve düşme potasıyla arasındaki farkı açarak 12. sıraya yükseldi. Gaziantep FK ise 31 puanla 17. sırada kaldı.

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu'nun, Süper Lig'de yabancı VAR hakemlerinin görev alacağını açıklamasının ardından resmi olarak ilk atama Ankaragücü - Gaziantep FK karşılaşması için yapılmıştı.

Ankaragücü - Gaziantep FK mücadelesinde İspanyol hakem Mario Melero Lopez VAR koltuğundaki yerini alırken, Ali Sowe'un 24. dakikada bulduğu gol, VAR hakemi Melero'nun Ali Şansalan'a uyarısı sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.