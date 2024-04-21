Trendyol Süper Lig'in 33. hafta müsabakasında Gaziantep FK ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor.
Bu maçı canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.
GAZİANTEP FK - KASIMPAŞA MAÇI 11'LERİ:
Gaziantep FK: : Nita, Djilobodji, Arda, Jevtovic, Mustafa, Ertuğrul, Deian, Salem, Monteiro, Maxim, Dragus
Kasımpaşa: Gianniotis, Yasin, Omeruo, Winck, Yunus Emre, Gökhan, Aytaç, Hajradinovic, Fall, Mortadha, Da Costa
GAZİANTEP FK - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?
Gaziantep FK - Kasımpaşa maçı 21 Nisan Pazar günü saat 19.00'da başladı. Mücadele beIN Sports 2'den canlı olarak ekrana geliyor.