04 Ağustos 2019, Pazar
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Gazişehir'den Bony bombası
Giriş Tarihi: 31.07.2019
Transferin flaş ekibi Gazişehir, bir sürpriz transfere daha imza atmaya hazırlanıyor.
Kırmızı-siyahlılar'ın, daha önce birçok Türk takımıyla adı geçen Bony'yle el sıkıştığı öğrenildi. Küçük pürüzlerin giderilmesinin ardından bonservisi elindeki 30 yaşındaki Fildişili golcünün imzaya geleceği bildirildi.
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