04 Ağustos 2019, Pazar

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Gazişehir'den Bony bombası

Gazişehir'den Bony bombası
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
Giriş Tarihi: 31.07.2019

Transferin flaş ekibi , bir sürpriz transfere daha imza atmaya hazırlanıyor.

Kırmızı-siyahlılar'ın, daha önce birçok Türk takımıyla adı geçen 'yle el sıkıştığı öğrenildi. Küçük pürüzlerin giderilmesinin ardından bonservisi elindeki 30 yaşındaki Fildişili golcünün imzaya geleceği bildirildi.
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