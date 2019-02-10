10 Şubat 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Spor Toto Süper Lig'de güncel puan durumu (21. hafta)

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, evinde Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti ve 39 puanla 2. sıradaki yerini korudu. Trabzonspor ise 33 puanda kalarak haftayı 5. sırada tamamladı.

İşte Spor Toto Süper Lig 21. hafta maç sonuçları ve puan durumu...

Giriş Tarihi: 10.02.2019 21:04
  • 1
  • 18
Spor Toto Süper Lig'de güncel puan durumu (21. hafta)

PUAN DURUMU

1- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR | 45 Puan

  • 2
  • 18
Spor Toto Süper Lig'de güncel puan durumu (21. hafta)

2- GALATASARAY | 39 PUAN

  • 3
  • 18
Spor Toto Süper Lig'de güncel puan durumu (21. hafta)

6- BEŞİKTAŞ | 36 Puan

  • 4
  • 18
Spor Toto Süper Lig'de güncel puan durumu (21. hafta)

3- EVKUR YENİ MALATYASPOR | 34 PUAN

  • 5
  • 18
Spor Toto Süper Lig'de güncel puan durumu (21. hafta)

5- TRABZONSPOR | 33 PUAN

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