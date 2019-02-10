Spor Toto Süper Lig'de güncel puan durumu (21. hafta)

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, evinde Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti ve 39 puanla 2. sıradaki yerini korudu. Trabzonspor ise 33 puanda kalarak haftayı 5. sırada tamamladı.

İşte Spor Toto Süper Lig 21. hafta maç sonuçları ve puan durumu...