16 Şubat 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Spor Toto Süper Lig'de güncel puan durumu (22. hafta)

İşte Spor Toto Süper Lig 22. hafta maç sonuçları ve puan durumu...

Giriş Tarihi: 10.02.2019 21:04 Güncelleme Tarihi: 16.02.2019 15:30
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  • 18
Spor Toto Süper Lig'de güncel puan durumu (22. hafta)

PUAN DURUMU

1- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR | 45 Puan

  • 2
  • 18
Spor Toto Süper Lig'de güncel puan durumu (22. hafta)

2- GALATASARAY | 39 PUAN

  • 3
  • 18
Spor Toto Süper Lig'de güncel puan durumu (22. hafta)

3- BEŞİKTAŞ | 39 Puan

  • 4
  • 18
Spor Toto Süper Lig'de güncel puan durumu (22. hafta)

4- EVKUR YENİ MALATYASPOR | 34 PUAN

  • 5
  • 18
Spor Toto Süper Lig'de güncel puan durumu (22. hafta)

5- TRABZONSPOR | 33 PUAN

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