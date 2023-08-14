İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2023/24 sezonu 2. hafta)
Trendyol Süper Lig'de 2023/2024 sezonunun ikinci haftası 3 maçla devam etti. Günün ilk mücadelesinde Çaykur Rizespor ile Alanyaspor 0-0 berabere kaldı. Aynı saatte başlayan iki maçta Hatayspor, ile Kasımpaşa yenişemedi ve mücadele 0-0 sona erdi. Haftanın dev karşılaşmasında ise Galatasaray, evinde Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...
Yayın Tarihi: 14.08.2023- 23:14 Güncelleme Tarihi: 19.08.2023- 23:51