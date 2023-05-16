İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2022/23 sezonu 37. hafta)

Spor Toto Süper Lig'de 37. hafta, 6 mücadele ile devam etti. Günün ilk maçında Konyaspor ile Fatih Karagümrük 1-1 berabere kaldı. Giresunspor, İstanbul deplasmanında Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti. Ankaragücü, konuk olduğu Kayserispor'u 1-0 ile geçti. Başakşehir, deplasmanda Adana Demirspor'u 3-2 yenmeyi başardı. Trabzonspor, sahasında Alanyaspor engelini 5-1 ile geçmeyi başardı. Beşiktaş ise konuk olduğu Kasımpaşa'yı 5-2 mağlup etmeyi başardı. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...