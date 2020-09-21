21 Eylül 2020, Pazartesi

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Galatasaray'dan orta saha harekatı! Juventus'tan dünya yıldızı...

Süper Lig'in 2. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanına çıkan Galatasaray, buradan 2-0'lık galibiyetle ayrılmış ve yoluna tam gaz devam etmişti. Bir yandan transfer çalışmalarını sürdüren Cimbom, bu kapsamda orta saha transferine yoğunlaşmış durumda... İtalyan basını konuyla ilgili flaş bir habere imza attı ve Cimbom'un Juventus'un yıldızını istediğini öne sürdü. İşte o isim... | Son dakika Galatasaray haberleri

Giriş Tarihi: 21.09.2020 11:49 Güncelleme Tarihi: 21.09.2020 11:49
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Galatasaray'dan orta saha harekatı! Juventus'tan dünya yıldızı...

Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında son şampiyon Başakşehir ile karşı karşıya gelmiş, mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrılarak ligde 2'de 2 yapmayı başarmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray'dan orta saha harekatı! Juventus'tan dünya yıldızı...

Bu zorlu karşılaşmanın ardından transfer için konuşan yönetici Abdurrahim Albayrak, "Galatasaray'da transfer bitmez. Çok ince hesap ediyoruz, çok titiz davranıyoruz, bunu taraftarımız iyi bilmeli. Gelir yok, hesabımızı iyi yapmalıyız ki günü geldiğinde futbolcu kardeşlerimizin parasını ödeyebilelim." dedi.

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Galatasaray'dan orta saha harekatı! Juventus'tan dünya yıldızı...

Öte yandan Teknik direktör Fatih Terim ile de transfere ilişkin konuştuklarını belirten Albayrak, "Dün akşam geç saatlere kadar Fatih hocam ile bir araya geldik. Kimleri alabiliriz, kimleri satabiliriz, onunla ilgili çalışmalar yapıyoruz ama bunları basın önünde açıklamamız söz konusu olamaz. Galatasaray taraftarının içi rahat olsun, elimizden gelenin en iyisini yapacağız." dedi.

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Galatasaray'dan orta saha harekatı! Juventus'tan dünya yıldızı...

"HER AN HER ŞEY YAŞANABİLİR"
Bununla beraber Terim, "Muhakkak hatalarımız var ve tam hazır değiliz ama bazı mevkilerde yaptığımız değişikliklere ve sonuçlara baktığımızda, Galatasaray'ın hanesine iyi şeyleri sıralayabiliriz. Ocakta yeniden bir hamle şansımız var. Transferin kapanmasına kadar daha net 10 gün var. Neler olur, neler biter bilmiyorum ama futbolun dinamizmi içinde her dakika her şey yaşanabilir. Değişimler, gidişler, gelişler olabilir. Oldu oldu, olmazsa mevcut kadromuzla ocak ayına kadar gideceğiz. Arkadaşlarımın özverisinden, çalışmasından, fedakarlığından, taktik anlayışımızı en ufak ayrıntısına kadar uygulamasından memnunum." dedi.

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Galatasaray'dan orta saha harekatı! Juventus'tan dünya yıldızı...

MAÇ BİTTİ İTALYANLAR DUYURDU
Bununla beraber İtalyan basını, sürpriz bir habere imza attı... İddiaya göre Galatasaray, Juventus'un yıldız ismi için transfer yoklamalarına başladı.

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