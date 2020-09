Galatasaray'dan orta saha harekatı! Juventus'tan dünya yıldızı...

"HER AN HER ŞEY YAŞANABİLİR"

Bununla beraber Terim, "Muhakkak hatalarımız var ve tam hazır değiliz ama bazı mevkilerde yaptığımız değişikliklere ve sonuçlara baktığımızda, Galatasaray'ın hanesine iyi şeyleri sıralayabiliriz. Ocakta yeniden bir hamle şansımız var. Transferin kapanmasına kadar daha net 10 gün var. Neler olur, neler biter bilmiyorum ama futbolun dinamizmi içinde her dakika her şey yaşanabilir. Değişimler, gidişler, gelişler olabilir. Oldu oldu, olmazsa mevcut kadromuzla ocak ayına kadar gideceğiz. Arkadaşlarımın özverisinden, çalışmasından, fedakarlığından, taktik anlayışımızı en ufak ayrıntısına kadar uygulamasından memnunum." dedi.