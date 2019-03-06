06 Mart 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe'de Nabil Dirar gelişmesi! Başakşehir maçında...
Sarı-lacivertlilerin Kadıköy'de Çaykur Rizespor'u 3-2 yendiği maçtan önceki antrenmanda sakatlanarak maçta forma giyemeyen Nabil Dirar'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Faslı oyuncu Rizespor maçından önce arka adalesinde ağrı hissedince riske edilmeyip maç kadrosuna alınmamıştı...
Giriş Tarihi: 06.03.2019 19:02 Güncelleme Tarihi: 06.03.2019 19:04
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