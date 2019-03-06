06 Mart 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de Nabil Dirar gelişmesi! Başakşehir maçında...

Sarı-lacivertlilerin Kadıköy'de Çaykur Rizespor'u 3-2 yendiği maçtan önceki antrenmanda sakatlanarak maçta forma giyemeyen Nabil Dirar'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Faslı oyuncu Rizespor maçından önce arka adalesinde ağrı hissedince riske edilmeyip maç kadrosuna alınmamıştı...

Giriş Tarihi: 06.03.2019 19:02 Güncelleme Tarihi: 06.03.2019 19:04
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Fenerbahçe'de Nabil Dirar gelişmesi! Başakşehir maçında...

Fenerbahçe bu hafta lider Medipol Başakşehir ile son derece kritik bir maça çıkacak.

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Fenerbahçe'de Nabil Dirar gelişmesi! Başakşehir maçında...

Sarı-lacivertliler bu maçın hazırlıklarını bugün Can Bartu tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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Fenerbahçe'de Nabil Dirar gelişmesi! Başakşehir maçında...

Futbolcuların hırslı görüntüleri dikkatlerden kaçmazken Ersun Yanal oyuncularıyla yaptığı toplantılarda sık sık uyarılarda bulunuyor. ''Medipol Başakşehir'i yenip bu lige damga vuracağız.'' diyen deneyimli teknik adamın galibiyetten başka düşüncesi yok.

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Fenerbahçe'de Nabil Dirar gelişmesi! Başakşehir maçında...

Fenerbahçe'nin adale sakatlığı bulunan oyuncusu Nabil Dirar'ın da son durumu netlik kazanıyor.

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Fenerbahçe'de Nabil Dirar gelişmesi! Başakşehir maçında...

YETİŞMESİ ZOR
Bugün yapılan antrenmanda da takımla çalışmalara dahil olamayan Faslı oyuncu için sağlık ekipleri tüm imkanları seferber etmiş durumda.
Ancak alınan son bilgilere göre 33 yaşındaki oyuncunun Medipol Başakşehir maçında forma giymesi zor gözüküyor.

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