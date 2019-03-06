06 Mart 2019, Çarşamba

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Yıldız isimden Fenerbahçe itirafı!

Bundesliga'da Wolfsburg formasıyla 2009 yılında şampiyonluk yaşayan ve 130 maçta 75 gol kaydeden Grafite'den Fenerbahçe itirafı geldi.

Giriş Tarihi: 06.03.2019 00:01 Güncelleme Tarihi: 06.03.2019 00:02
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Yıldız isimden Fenerbahçe itirafı!

Bundesliga'da 2009 yılında Wolfsburg formasıyla şampiyonluk yaşayan ve çıktığı 130 maçta 75 gol kaydederek kulüp tarihine adını yazdıran Grafite, yıllar sonra transfer itirafında bulundu.

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Yıldız isimden Fenerbahçe itirafı!

39 yaşındaki Brezilyalı, ülke basınına yaptığı açıklamada, şampiyon tamamlanan sezonun ardından önemli teklifler aldığını söyledi.

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Yıldız isimden Fenerbahçe itirafı!

Hürriyet'in haberine göre kariyerini geçen yıl ülkesinde sonlandıran Grafite Liverpool ve Fenerbahçe'ye olası transferi için şunları belirtti;

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Yıldız isimden Fenerbahçe itirafı!

''2009 yazında şampiyon olduktan sonra Rubin Kazan'dan teklif aldım. Orada çok para kazanabilirdim.

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Yıldız isimden Fenerbahçe itirafı!

Ayrıca Liverpool ve Fenerbahçe de benimle ilgilendi.

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