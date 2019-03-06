Fenerbahçe'nin Hakim Ziyech pişmanlığı!

Bir dönem Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan Ajax'ın yıldız ismi Hakim Ziyech Real Madrid maçında sergilediği performansla sarı lacivertli taraftarı kahretti. Fenerbahçeli taraftarların paylaşımları geceye damga vurdu. İşte yapılan o paylaşımlar...