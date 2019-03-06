06 Mart 2019, Çarşamba
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Gheorghe Hagi Fenerbahçe'ye önerilmiş!
Galatasaray'ın efsane yıldızı Gheorghe Hagi'nin sarı kırmızılı ekipte ouynadığı zaman menajerliğini yapan Ioan Becali'den çarpıcı bir iddia geldi! Becali'den çarpıcı bir Fenerbahçe itirafı geldi.
Giriş Tarihi: 06.03.2019 22:56 Güncelleme Tarihi: 06.03.2019 23:04
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