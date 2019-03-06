06 Mart 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Gheorghe Hagi Fenerbahçe'ye önerilmiş!

Galatasaray'ın efsane yıldızı Gheorghe Hagi'nin sarı kırmızılı ekipte ouynadığı zaman menajerliğini yapan Ioan Becali'den çarpıcı bir iddia geldi! Becali'den çarpıcı bir Fenerbahçe itirafı geldi.

Giriş Tarihi: 06.03.2019 22:56 Güncelleme Tarihi: 06.03.2019 23:04
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Gheorghe Hagi Fenerbahçe'ye önerilmiş!

Bir dönem Galatasaray'da elde ettiği başarılarla, oynadığı futbolla ve attığı muazzam gollerle sarı kırmızılı ekibin tarihine geçen Rumen efsanesi Gheorghe Hagi ile ilgili yıllar sonra bir itiraf geldi.

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Gheorghe Hagi Fenerbahçe'ye önerilmiş!

Hagi'nin Galatasaray'da oynadığı dönemde menajerliğini yapan Ioan Becali, Fenerbahçe ile ilgili o süre zarfında yaşanan çarpıcı bir iddia gündeme getirdi.

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Gheorghe Hagi Fenerbahçe'ye önerilmiş!

HAGI'Yi FENERBAHÇE'YE TEKLİF ETMİŞ!

Romanya'da bir televizyon programına konuşan Becali, Galatasaray'ın Hagi'nin maaşını ödemede sürekli olarak geciktiği ve bu sürecin çok uzaması sonrası sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

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Gheorghe Hagi Fenerbahçe'ye önerilmiş!

Hal böyle olunca farklı takım arayışına başladığını belirten menajer, Hagi'yi Fenerbahçe'ye önerdiğini itiraf etti.

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Gheorghe Hagi Fenerbahçe'ye önerilmiş!

"BU TRANSFER İÇ SAVAŞ ÇIKARIR"

Becali ayrıca, sarı kırmızılı ekipten yılda 4-5 milyon euro kazanan Hagi'nin parasının ödenmemesinin ardından Fenerbahçe'yle iletişime geçerek yaptığı görüşmeyi şu sözlerle anlattı:

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