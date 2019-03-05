Fenerbahçe'den sezon sonunda 2 bomba! Yer yerinden oynayacak

Gelecek sezona şampiyonluk parolasıyla çıkacak olan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına da erkenden başladı. Sarı-Lacivertliler çok konuşulacak bir kanat transferine imza atmak isterken, diğer yandan da ayrılması gündemde olan Skrtel'in alternatifini belirledi.

Giriş Tarihi: 05.03.2019 23:47 Güncelleme Tarihi: 06.03.2019 07:58 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





