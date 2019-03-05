06 Mart 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den sezon sonunda 2 bomba! Yer yerinden oynayacak

Gelecek sezona şampiyonluk parolasıyla çıkacak olan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına da erkenden başladı. Sarı-Lacivertliler çok konuşulacak bir kanat transferine imza atmak isterken, diğer yandan da ayrılması gündemde olan Skrtel'in alternatifini belirledi.

Giriş Tarihi: 05.03.2019 23:47 Güncelleme Tarihi: 06.03.2019 07:58
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Fenerbahçe'den sezon sonunda 2 bomba! Yer yerinden oynayacak

Gelecek sezon hedefi şampiyonluk olarak belirleyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarına da erken başladı.

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Fenerbahçe'den sezon sonunda 2 bomba! Yer yerinden oynayacak

Sarı-lacivertliler, 2019- 20 öncesi listesine aldığı isimler arasında ilk imzayı Nico Gaitan'a attıracak.

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Fenerbahçe'den sezon sonunda 2 bomba! Yer yerinden oynayacak

Devre arasında anlaşma aşamasına geldiği Arjantinli futbolcunun transferini askıya almak zorunda kalan Fenerbahçe, yaz döneminde işi bitirecek.

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Fenerbahçe'den sezon sonunda 2 bomba! Yer yerinden oynayacak

Dalian Yifang ile olan sözleşmesi şubat ayında bittiği için Çin ekibine tazminat ödemek istemeyen Fenerbahçe, ara transferde görüşmeleri sonlandırmak zorunda kalmıştı.

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Fenerbahçe'den sezon sonunda 2 bomba! Yer yerinden oynayacak

Teknik direktör Ersun Yanal'ın gelecek sezonun kadrosunda görmek istediği Gaitan ile temaslarını sürdüren sportif direktör Comolli'nin tüm konularda anlaşma sağladığı öğrenildi.

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