06 Mart 2019, Çarşamba
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Galatasaray'dan Şener Özbayraklı hamlesi!
Gelecek sezon için Mariano'yla yola devam etmek istemeyen ve Linnes ile yeni sözleşme imzalamayan Galatasaray, Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan milli futbolcu Şener Özbayraklı ile anlaşma sağladı.
Giriş Tarihi: 06.03.2019 15:21 Güncelleme Tarihi: 06.03.2019 15:27
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