06 Mart 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaray'dan Şener Özbayraklı hamlesi!

Gelecek sezon için Mariano'yla yola devam etmek istemeyen ve Linnes ile yeni sözleşme imzalamayan Galatasaray, Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan milli futbolcu Şener Özbayraklı ile anlaşma sağladı.

Giriş Tarihi: 06.03.2019 15:21 Güncelleme Tarihi: 06.03.2019 15:27
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Galatasaray'dan Şener Özbayraklı hamlesi!

Gelecek sezonun kadro planlamasını şimdiden oluşturmaya başlayan Galatasaray ilk transfer bombasını patlatıyor.

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Galatasaray'dan Şener Özbayraklı hamlesi!

Brezilyalı futbolcusu Mariano'nun gelecek sezon ülkesine dönmesine kesin gözüyle bakılan sarı-kırmızılılarda Norveçli futbolcu Martin Linnes'e de yeni sözleşme önerilmedi.

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Galatasaray'dan Şener Özbayraklı hamlesi!

Güneş'in haberine göre, Galatasaray'ın sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Şener Özbayraklı ile devre arası transfer döneminde anlaşma sağladığı ve sezon sonunda resmi imzaların atılacağı öğrenildi.

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Galatasaray'dan Şener Özbayraklı hamlesi!

TERİM İLE ÇALIŞMAK İSTİYOR

Fenerbahçe'de mutsuz günler geçiren ve ligde 12. aydan beri forma yüzü görmeyen 29 yaşındaki futbolcunun Fatih Terim'le çalışmak istediği ifade edilirken Şener'in yıllık maaşının da uygun olması Galatasaray yönetimini bir hayli memnun etti.

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Galatasaray'dan Şener Özbayraklı hamlesi!

Şener, teknik direktör Ersun Yanal'ın sağ bek pozisyonunda Isla ve Dirar'a şans vermesi sonrası 3. alternatif durumuna düşmüş ve kadroda kendisine yer bulamamıştı.

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