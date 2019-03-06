06 Mart 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor! Comolli harekete geçti

Gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için şimdiden çalışmalara başlayan Galatasaray ve Fenerbahçe, transferde karşı karşıya geldi. İki ekip, Borussia Dortmund forması giyen gurbetçi futbolcu için harekete geçti.

Giriş Tarihi: 06.03.2019 13:16 Güncelleme Tarihi: 06.03.2019 13:28
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Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor! Comolli harekete geçti

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe ile lider Başakşehir'in 8 puan gerisinde şampiyonluk iddiasını sürdüren Galatasaray transferde karşı karşıya geldi.

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Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor! Comolli harekete geçti

Devre arası transfer dönemini hızlı geçiren Fenerbahçe, kadrosuna Sadık Çiftpınar, Serdar Aziz, Victor Moses, Miha Zajc, Tolgay Arslan'ı kadrosuna katmış; Yiğithan Güveli, ve Aatif Chahechouhe ile de yollarını ayırmıştı.

FENERBAHÇE'DE SKRTEL BİLMECESİ

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Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor! Comolli harekete geçti

Sarı-lacivertliler ayrıca Barış Alıcı'yı Evkur Yeni Malatyaspor'a, Ozan Tufan'ı Aytemiz Alanyaspor'a, Diego Reyes'i ise Leganes'e kiralamıştı.

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Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor! Comolli harekete geçti

Ara transfer döneminin bir diğer hızlı takımı Galatasaray ise Marcao, Emre Taşdemir, Semih Kaya (kiralık), Mbaye Diagne, Kostas Mitroglou ve Christian Luyindama takviyeleriyle kadrosunu güçlendirmişti.

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Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor! Comolli harekete geçti

Sarı-kırmızılılar ayrıca Garry Rodrigues, Ozan Kabak, Tarık Çamdal ve Serdar Aziz ile yollarını ayırmıştı.

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