06 Mart 2019, Çarşamba
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Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor! Comolli harekete geçti
Gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için şimdiden çalışmalara başlayan Galatasaray ve Fenerbahçe, transferde karşı karşıya geldi. İki ekip, Borussia Dortmund forması giyen gurbetçi futbolcu için harekete geçti.
Giriş Tarihi: 06.03.2019 13:16 Güncelleme Tarihi: 06.03.2019 13:28
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