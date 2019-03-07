Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan kötü haber: "UEFA yaptırımı..."

HAKEM HATALARINDAN PUAN KAYBETTİK

Ancak endişeli olduğumuzu belirttiğimiz açıklamalarımızın daha mürekkebi kurumadan yine hatalı hakem kararlarının sonucunda puanlar kaybettik. Bu sebeple bir basın toplantısı düzenleyerek detaylı bir sunumla spor kamuoyunun çoğunluğu tarafından kabul edilen, açıkça ortada olan bu durumu kamuoyu ile paylaştık. Bir kez daha belirtmek isterim ki; Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bizim bakış açımız kesinlikle şahıslar odaklı değildir.