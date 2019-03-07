07 Mart 2019, Perşembe
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Fenerbahçe 2 yıldızın menajerini İstanbul'a çağırdı!
Fenerbahçe, gelecek sezon şampiyon olacak kadroyu oluşturmak için şimdiden çalışmalara başladı. Sarı-Lacivertli yönetim iki yıldızın menajerini sözleşme görüşmeleri için İstanbul'a davet etti.
Giriş Tarihi: 07.03.2019 01:00 Güncelleme Tarihi: 07.03.2019 07:46
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