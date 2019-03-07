07 Mart 2019, Perşembe
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Fenerbahçe'de üstü çizilen isimler belli oldu!
Fenerbahçe'de basit gol yeme sorununa bir türlü çare bulunamıyor. Rize karşısında sinirinden yedek kulübesini tekmeleyen teknik direktör Ersun Yanal, şu ana kadar ne denediyse bu derde derman olamadı. Bu sezon, 24 lig maçında 34 gol yiyen sarı-lacivertliler, Yanal yönetiminde çıktıkları 9 karşılaşmada da 12 gole engel olamadı.
Giriş Tarihi: 07.03.2019 13:19 Güncelleme Tarihi: 07.03.2019 13:32
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