07 Mart 2019, Perşembe
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İşte Fenerbahçe'de Slimani gerçeği!
Fenerbahçe'de eleştirilerin hedefindeki isimlerden Islam Slimani'nin takımla birlikte antrenmanlara çıkamamasının ardında yatan gerçek ortaya çıktı. Cezayir basını, Slimani ile yönetim arasında yaşananları gündeme taşıdı...
Giriş Tarihi: 07.03.2019 19:49 Güncelleme Tarihi: 07.03.2019 20:10
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