07 Mart 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

İşte Fenerbahçe'de Slimani gerçeği!

Fenerbahçe'de eleştirilerin hedefindeki isimlerden Islam Slimani'nin takımla birlikte antrenmanlara çıkamamasının ardında yatan gerçek ortaya çıktı. Cezayir basını, Slimani ile yönetim arasında yaşananları gündeme taşıdı...

Giriş Tarihi: 07.03.2019 19:49 Güncelleme Tarihi: 07.03.2019 20:10
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İşte Fenerbahçe'de Slimani gerçeği!

Sarı lacivertli ekipte uzun süre önce gözden düşen Islam Slimani'nin yönetimle arasında yaşananlar sonrası takımla birlikte antrenmanlara çıkmamasına karar verildiği belirtildi.

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İşte Fenerbahçe'de Slimani gerçeği!

Cezayir'den La Gazette du Fennec gazetesinin haberine göre Slimani, Fenerbahçe yönetimiyle ters düştü ve yaşanan gerginliğin ardından bir daha kadroya alınmamasına karar verildi.

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İşte Fenerbahçe'de Slimani gerçeği!

Ara transfer döneminde Slimani'nin Fenerbahçe yönetimi bir görüşme gerçekleştirdiğini ifade eden Cezayir basını, sarı lacivertli yönetimin kendisine 'bavulunu topla' mesajını verdiğini yazdı.

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İşte Fenerbahçe'de Slimani gerçeği!

Bu mesaj üzerine sinirlenen Slimani'nin "Takımdan ayrılmayacağım" diyerek yönetimle restleşip sezon sonuna kadar Fenerbahçe'de kalacağını ilettiği belirtildi.

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İşte Fenerbahçe'de Slimani gerçeği!

Yaşanan karşılıklı restleşme sonrasında ise Slimani'nin A takımla beraber antrenman yapmasına izin verilmedi.

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