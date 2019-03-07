07 Mart 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Alex'in Fenerbahçe'deki görevi belli oldu!

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza'ya sarı-lacivertli yönetimden futbol direktörlüğü teklif edildiği iddia edilmişti. 2004-2012 yılları arasında sarı-lacivertli formayı giyen Brezilyalı eski futbolcunun Fenerbahçe'deki görevi belli oldu.

Giriş Tarihi: 07.03.2019 19:36 Güncelleme Tarihi: 07.03.2019 19:45
  • 1
  • 20
Alex'in Fenerbahçe'deki görevi belli oldu!

Fenerbahçe'nin efsane futbolcularında Alex de Souza, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelerek Ülker Stadyumu'nu ziyaret etmiş ve Atiker Konyaspor maçını tribünden takip etmişti.

FENERBAHÇE'YE MISIRLI KULE GELİYOR | TIKLAYIN

  • 2
  • 20
Alex'in Fenerbahçe'deki görevi belli oldu!

Sarı-lacivertli kulübün kendisi için hazırladığı 'Obrigado Alex' belgeseli için İstanbul'a gelen Brezilyalı eski futbolcunun Fenerbahçe'den futbol direktörlüğü teklifi aldığı iddia edilmişti.

  • 3
  • 20
Alex'in Fenerbahçe'deki görevi belli oldu!

Antrenörlük kurslarına devam eden Alex'e şu ana kadar böyle bir teklif yapılmadığı öğrenildi.

  • 4
  • 20
Alex'in Fenerbahçe'deki görevi belli oldu!

Brezilyalı efsanenin 2-3 yıl daha eğitim alarak kendisini geliştirmek istediği belirtildi.

  • 5
  • 20
Alex'in Fenerbahçe'deki görevi belli oldu!

Futbol Arena'nın haberine göre, sarı-lacivertli kulüpten Alex'e resmi bir teklif yapılmasa da Brezilyalı futbol adamının sarı-lacivertli kulübe fahri olarak destek sağlayacağı öğrenildi.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör