07 Mart 2019, Perşembe
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Alex'in Fenerbahçe'deki görevi belli oldu!
Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza'ya sarı-lacivertli yönetimden futbol direktörlüğü teklif edildiği iddia edilmişti. 2004-2012 yılları arasında sarı-lacivertli formayı giyen Brezilyalı eski futbolcunun Fenerbahçe'deki görevi belli oldu.
Giriş Tarihi: 07.03.2019 19:36 Güncelleme Tarihi: 07.03.2019 19:45
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