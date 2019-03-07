07 Mart 2019, Perşembe

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Ersun Yanal'dan iki yıldıza kesik! İşte Fenerbahçe'nin Başakşehir 11'i

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe Fatih Terim Stadı'nda lider Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerde kritik maç öncesi Ersun Yanal kadrosunu belirlemeye başladı. İşte Fenerbahçe'nin Başakşehir karşısındaki muhtemel 11'i...

Giriş Tarihi: 07.03.2019 22:46 Güncelleme Tarihi: 07.03.2019 23:17
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Ersun Yanal'dan iki yıldıza kesik! İşte Fenerbahçe'nin Başakşehir 11'i

Fenerbahçe, cumartesi günü oynayacağı Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor.

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Ersun Yanal'dan iki yıldıza kesik! İşte Fenerbahçe'nin Başakşehir 11'i

Teknik direktör Ersun Yanal, kritik maç öncesinde sahaya süreceği 11'i netleştirmeye başladı.

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Ersun Yanal'dan iki yıldıza kesik! İşte Fenerbahçe'nin Başakşehir 11'i

Yanal'ın kafasındaki soru işaretlerinden bir tanesi sağ kanatta kimi oynatacağı...

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Ersun Yanal'dan iki yıldıza kesik! İşte Fenerbahçe'nin Başakşehir 11'i

İkinci yarının formda isimlerinden Dirar'ın sakatlığı sürüyor... Faslı futbolcunun Başakşehir karşısında oynama ihtimali çok düşük.

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Ersun Yanal'dan iki yıldıza kesik! İşte Fenerbahçe'nin Başakşehir 11'i

Bu yüzden Ersun Yanal, Başakşehir maçı öncesi planlarını Dirar'ın oynamaması ihtimali üzerine kurdu.

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