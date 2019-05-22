22 Mayıs 2019, Çarşamba

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Emre Belözoğlu'dan flaş Fenerbahçe kararı! Gelecek sezon...

Spor Toto Süper Lig'de sezonun tamamlanmasına bir haftalık bir süre kalırken 31 Mayıs 2019 tarihiyle birlikte birçok futbolcunun sözleşmesi tamamlanacak ve kulüpler yeni sezon öncesinde kadrolarını güçlendirmek için transfer arayışlarına başlayacak. Ligi şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da sezon sonu 9 futbolcunun sözleşmesi tamamlanırken, Fenerbahçe'de bu sayı 12 olarak dikkat çekiyor. Beşiktaş'ta 4 futbolcunun sözleşmesi biterken, Trabzonspor'da 4, Medipol Başakşehir'de ise 3 ismin sözleşme süreleri doluyor. Öte yandan Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Emre Belözoğlu ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Adı Fenerbahçe ile anılan yıldız oyuncunun geleceğiyle ilgili kararını verdiği iddia edildi.

Giriş Tarihi: 22.05.2019 11:24 Güncelleme Tarihi: 22.05.2019 11:38
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Emre Belözoğlu'dan flaş Fenerbahçe kararı! Gelecek sezon...

ŞAMPİYON GALATASARAY'DA KADRO DEĞİŞİYOR

Sarı kırmızılı takımın şampiyonluğunda kritik roller üstelenen Henry Onyekuru'nun kiralık sözleşmesi bitiyor ve kulübü Everton'a geri dönecek.

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Emre Belözoğlu'dan flaş Fenerbahçe kararı! Gelecek sezon...

Nijeryalı futbolcunun yanı sıra Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Badou Ndiaye, Christian Luyindama ve Semih Kaya da takımlarına geri dönecek.

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Emre Belözoğlu'dan flaş Fenerbahçe kararı! Gelecek sezon...

Sarı kırmızılılarda sözleşmesi bitecek diğer isimler ise Sinan Gümüş, Eren Derdiyok, Selçuk İnan, Muğdat Çelik ve Gökay Güney.

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Emre Belözoğlu'dan flaş Fenerbahçe kararı! Gelecek sezon...

FENERBAHÇE'NİN KADROSU BU SEZON DA SİL BAŞTAN

Bu sezon beklenenin uzağında kalarak taraftarını hüsrana uğratan Fenerbahçe'nin kadrosunda büyük bir değişim olması bekleniyor.

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Emre Belözoğlu'dan flaş Fenerbahçe kararı! Gelecek sezon...

Tam 13 futbolcusunun sözleşmesi biten sarı lacivertlilerde transfer dönemi yoğun geçecek.

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