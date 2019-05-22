Emre Belözoğlu'dan flaş Fenerbahçe kararı! Gelecek sezon...

Spor Toto Süper Lig'de sezonun tamamlanmasına bir haftalık bir süre kalırken 31 Mayıs 2019 tarihiyle birlikte birçok futbolcunun sözleşmesi tamamlanacak ve kulüpler yeni sezon öncesinde kadrolarını güçlendirmek için transfer arayışlarına başlayacak. Ligi şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da sezon sonu 9 futbolcunun sözleşmesi tamamlanırken, Fenerbahçe'de bu sayı 12 olarak dikkat çekiyor. Beşiktaş'ta 4 futbolcunun sözleşmesi biterken, Trabzonspor'da 4, Medipol Başakşehir'de ise 3 ismin sözleşme süreleri doluyor. Öte yandan Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Emre Belözoğlu ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Adı Fenerbahçe ile anılan yıldız oyuncunun geleceğiyle ilgili kararını verdiği iddia edildi.

Giriş Tarihi: 22.05.2019 11:24 Güncelleme Tarihi: 22.05.2019 11:38 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





