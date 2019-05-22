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Beşiktaş'ta Karius bilmecesi
Yeni sezonda maliyetleri düşürmek isteyen Beşiktaş yönetimi Alman file bekçisi için son kararını önümüzdeki hafta verecek.
Giriş Tarihi: 22.05.2019 01:53 Güncelleme Tarihi: 22.05.2019 07:13
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