22 Mayıs 2019, Çarşamba

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Beşiktaş'ta Karius bilmecesi

Yeni sezonda maliyetleri düşürmek isteyen Beşiktaş yönetimi Alman file bekçisi için son kararını önümüzdeki hafta verecek.

Giriş Tarihi: 22.05.2019 01:53 Güncelleme Tarihi: 22.05.2019 07:13
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Beşiktaş'ta Karius bilmecesi

Beşiktaş'ta tüm gözler yeni sezonda yapılacak olan yeniden yapılanmaya çevrilmiş durumda.

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Beşiktaş'ta Karius bilmecesi

Sezonu ilk iki sırada bitiremediği için Şampiyonlar Ligi'ne kalamayan Beşiktaş'ta hedef takım bütçesinde küçülmeye gitmek.

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Beşiktaş'ta Karius bilmecesi

İmza parasıyla beraber 4 milyon euro kazanan Vida'dan sonra 3.5 milyon euro'luk maliyeti ile takımın en fazla kazanan ikinci ismi olan kaleci Loris Karius'la ne yapılacağı merak konusu oldu.

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Beşiktaş'ta Karius bilmecesi

Siyah beyazlıların önünde iki yol var. Birincisi Alman kalecinin 8.5 milyon euro'luk bonservisini almak, performansını yükseltmesini beklemek ve gelecek sezon sonunda iyi bir rakama satmak.

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Beşiktaş'ta Karius bilmecesi

Diğer bir seçenek ise Liverpool'la anlaşarak kiralık anlaşmasını feshetmek. Yönetim bu kararını önümüzdeki hafta içerisinde verecek.

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