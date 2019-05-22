Fenerbahçe'den Abdullah Avcı bombası! 3 yıllık sözleşme

Yeni sezon için şampiyonluğa oynayacak kadroyu oluşturmak için çalışmalarını aralıksız sürdüren Fenerbahçe ile ilgili gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin adı Beşiktaş'la da anılan teknik direktör Abdullah Avcı'ya yağtığı teklif ortaya çıktı.