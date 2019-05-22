22 Mayıs 2019, Çarşamba

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Fenerbahçe'den Abdullah Avcı bombası! 3 yıllık sözleşme

Yeni sezon için şampiyonluğa oynayacak kadroyu oluşturmak için çalışmalarını aralıksız sürdüren Fenerbahçe ile ilgili gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin adı Beşiktaş'la da anılan teknik direktör Abdullah Avcı'ya yağtığı teklif ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 22.05.2019 15:11 Güncelleme Tarihi: 22.05.2019 15:13
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Fenerbahçe'den Abdullah Avcı bombası! 3 yıllık sözleşme

Yeni sezona sil baştan başlamak isteyen ve mevcut takımdaki birçok oyuncusuyla yolları ayırması beklenen Fenerbahçe yılın bombasını patlatıyor...

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Fenerbahçe'den Abdullah Avcı bombası! 3 yıllık sözleşme

Sezon ortasında göreve getirdiği Ersun Yanal'la yola devam etmesi beklenen Sarı- Lacivertliler ters köşe yaparak çok flaş bir adım attı.

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Fenerbahçe'den Abdullah Avcı bombası! 3 yıllık sözleşme

Ali Koç'un başkan seçilmeden önce bir araştırma yaptırdığı "Fenerbahçe'ye en uygun Türk hoca kim?" diye sordurduğu öğrenildi.

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Fenerbahçe'den Abdullah Avcı bombası! 3 yıllık sözleşme

Anket sonuçları Koç'un eline ulaşırken sonuçlarda ilk sırada deneyimli çalıştırıcı Abdullah Avcı'nın yer aldığı belirlendi.

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Fenerbahçe'den Abdullah Avcı bombası! 3 yıllık sözleşme

AYRILIK KARARINI VERDİ!

Kısa süre önce Başakşehir'le sözleşmesini 5 yıl uzatan Abdullah Avcı'nın da şampiyonluğun kaçması sonrası ayrılık kararı aldığı öne sürülüyor.

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