22 Mayıs 2019, Çarşamba
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Emre Belözoğlu Fenerbahçe'ye dönüyor
Medipol Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Emre Belözoğlu yeniden Fenerbahçe'ye dönüyor. Yıldız oyuncunun milli aradan sonra resmi sözleşmeye imza atacağı öğrenildi. Transferle ilgili son gelişmeleri A Spor İstihbarat Şefi Aykut İnce aktardı.
22.05.2019
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