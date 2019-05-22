22 Mayıs 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Vedat Muriç...

Bu sezon yaptığı transferlerden istediği katkıyı alamayan Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi için çalışmalar başladı. Forvet transferine öncelik veren sarı-lacivertlilerin prensip anlaşmasına vardığı iddia edildiği Çaykur Rizesporlu forvet Vedat Muriç ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

Giriş Tarihi: 22.05.2019 10:45 Güncelleme Tarihi: 22.05.2019 10:52
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Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Vedat Muriç...

2018-2019 sezonu Avrupa'da sona eriyor... Birçok liglerde şampiyonlar belli olurken takımlar gelecek sezon planlamalarını hızlandırdı.

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Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Vedat Muriç...

Süper Lig'de de bu hareketlilik arttı ve takımlar transfer planlarını devreye sokmaya başladı.

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Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Vedat Muriç...

Yeni sezon dahilinde sıkı bir çalışma yaparak takım ve transfer raporlarını düzenleyen ekipler, hamlelerini peş peşe yapıyor...

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Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Vedat Muriç...

Süper Lig'de başarılı bir sezon geçiren Çaykur Rizespor'un yıldız golcüsü Vedat Muriç de takımların iştahını kabartan isimler arasında yer alıyor.

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Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Vedat Muriç...

Tarihinin en kötü yılını geçiren Fenerbahçe'de ise, sezon başında yapılan transferlerden neredeyse fayda alamayan sarı lacivertliler gol yollarında da çok zorlandı.

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