Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Vedat Muriç...

Bu sezon yaptığı transferlerden istediği katkıyı alamayan Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi için çalışmalar başladı. Forvet transferine öncelik veren sarı-lacivertlilerin prensip anlaşmasına vardığı iddia edildiği Çaykur Rizesporlu forvet Vedat Muriç ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.