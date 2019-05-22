Galatasaray 3. transferini de bitiriyor! Görüşmeler başladı

Sezonu çifte şampiyonlukla kapatan Galatasaray'da transfer çalışmaları başladı. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek sarı-kırmızılılar kadrosunu bu doğrultuda şekillendirecek. Transfere de hızlı giren ve Ryan Babel ile Valentine Ozornwafor ile anlaşma sağlayan Cimbom, 3. transferini de bitirmek üzere...

Giriş Tarihi: 22.05.2019 09:31 Güncelleme Tarihi: 22.05.2019 09:35 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





