Başakşehir'den flaş Fatih Terim hamlesi!

Başakşehir Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında oynanan ve gergin geçen Galatasaray maçında sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim'in, Başakşehirli teknik heyet ve futbolculara küfür ettiği iddiası ve üzerlerine yürüyüp yumruk gösterdiği görüntülerin ardından flaş bir karar aldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.05.2019 10:03 Güncelleme Tarihi: 22.05.2019 10:07 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





