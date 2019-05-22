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Başakşehir'den flaş Fatih Terim hamlesi!
Başakşehir Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında oynanan ve gergin geçen Galatasaray maçında sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim'in, Başakşehirli teknik heyet ve futbolculara küfür ettiği iddiası ve üzerlerine yürüyüp yumruk gösterdiği görüntülerin ardından flaş bir karar aldı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 22.05.2019 10:03 Güncelleme Tarihi: 22.05.2019 10:07
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