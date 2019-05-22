22 Mayıs 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Başakşehir'den flaş Fatih Terim hamlesi!

Başakşehir Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında oynanan ve gergin geçen Galatasaray maçında sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim'in, Başakşehirli teknik heyet ve futbolculara küfür ettiği iddiası ve üzerlerine yürüyüp yumruk gösterdiği görüntülerin ardından flaş bir karar aldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.05.2019 10:03 Güncelleme Tarihi: 22.05.2019 10:07
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Başakşehir'den flaş Fatih Terim hamlesi!

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasındaki şampiyonluk mücadelesinde Galatasaray ile Başakşehir, Türk Telekom Stadı'nda karşılaştı.

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Başakşehir'den flaş Fatih Terim hamlesi!

Turuncu-lacivertliler, rakibine 2-1 mağlup olarak ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğu sarı-kırmızılılara kaptırdı.

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Başakşehir'den flaş Fatih Terim hamlesi!

Bu sezon ligde uzun süre liderlik koltuğunda oturan ancak son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla kupayı Galatasaray'a kaptıran Başakşehir'den çok konuşulacak bir hamle geldi.

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Başakşehir'den flaş Fatih Terim hamlesi!

Fanatik'in haberine göre Başakşehir Kulübü, iç saha maçlarını oynadığı stattan Fatih Terim ismini kaldırmak için harekete geçti.

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Başakşehir'den flaş Fatih Terim hamlesi!

Yönetim, yapacağı ilk toplantıda bu konuyu değerlendirip karar alacak ardından da Türkiye Futbol Federasyonu ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'ne başvuracak.

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