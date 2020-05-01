01 Mayıs 2020, Cuma
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Mert Hakan Yandaş açıkladı! Avrupa'ya mı gidiyor?
Demir Grup Sivasspor forması altında bu sezon gösterdiği performansla Süper Lig devlerinin radarına giren Mert Hakan Yandaş'ın, kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Hangi takıma gideceği belirsizliğini korurken 25 yaşındaki orta saha, Avrupa'ya mı gideceğini yoksa Türkiye'de mi kalacağını açıkladı! İşte detaylar...
- 1
- 23
- 2
- 23
- 3
- 23
- 4
- 23
- 5
- 23
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...