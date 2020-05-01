Mert Hakan Yandaş açıkladı! Avrupa'ya mı gidiyor?

-Ailende senden başka sporla uğraşan birileri var mı? Ya da sen ailende birilerini spora yönlendiriyor musun?

Dediğim gibi, babam eski futbolcuydu. Profesyonel olmasa da amatör olarak çok iyi bir futbolcuydu. Hatırladığım ve bana anlatılanlar kadarıyla gerçekten çok iyiydi. Babamın arkadaşları ile zaman zaman görüştüğümde, "Sen onun yarısı bile değilsin" diyorlar şu anda. Tabiî eski zamanlarda aileler futbola sıcak bakmıyordu. Bir de imkânsızlıklar vardı o zamanlarda. Ama ben ona verdiğim sözü tutarak çok şükür bugünlere geldim. Şimdi ağabeyimin çocukları var, Beren ve Ali… Ali'yi inşallah hep sporun içinde tutmak istiyorum. Tabiî Beren'i de öyle. Profesyonel olsalar da olmasalar da spor en azından kötü alışkanlıklardan uzak kalmaları için çok büyük bir avantaj. Hangi dal olursa olsun fark etmez, spor çok önemli. Tabiî Ali'nin de futbolcu olmasını isterim.