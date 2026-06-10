Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmeyen isteyen Aslan, orta saha rotasyonu için sürpriz bir ismi yeniden gündemine aldı.

Yeni Asır'ın haberine göre, sarı-kırmızılıların daha önce de yakından takip ettiği Soungoutou Magassa için şartların uygun hale gelmesi durumunda resmi adımların atılabileceği öğrenildi.