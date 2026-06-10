Trendyol Süper Lig'de üst üste 5. şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmeyen isteyen Aslan, orta saha rotasyonu için sürpriz bir ismi yeniden gündemine aldı.
Yeni Asır'ın haberine göre, sarı-kırmızılıların daha önce de yakından takip ettiği Soungoutou Magassa için şartların uygun hale gelmesi durumunda resmi adımların atılabileceği öğrenildi.
Teknik heyetin raporu doğrultusunda özellikle savunma yönü güçlü, fizik kapasitesi yüksek ve farklı pozisyonlarda görev yapabilen oyunculara yönelen Galatasaray yönetimi, Magassa'nın durumunu yakından takip ediyor.
Genç futbolcunun hem ön libero hem de stoper bölgesinde görev yapabilmesi, oyuncuyu cazip kılan en önemli özellikler arasında gösteriliyor.
TAKIMI ONAY VERDİ
Henüz kariyerinin başında olmasına rağmen Avrupa futbolunun önemli yetenekleri arasında gösterilen Magassa, güçlü fiziği, ikili mücadelelerdeki başarısı ve oyun disiplinine bağlılığıyla öne çıkıyor.
Modern futbolun aradığı çok yönlü oyuncu profiline sahip olan Fransız futbolcunun, teknik ekibin uzun vadeli planlamasında önemli bir yere sahip olabileceği belirtiliyor.
Premier Lig'de küme düşen West Ham'ın da oyuncunun satışına onay verdiği gelen bilgiler arasında yer alıyor.
Bu sezon West Ham United ile 26 maça çıkan 22 yaşındaki futbolcu 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
Transfermarkt verilerine göre, 17 milyon Euro değeri bulunan Magassa'nın sözleşmesi 2031 yılında sona eriyor.