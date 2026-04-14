Galatasaray'ın yıldızına rekor transfer teklifi! İşte önerilecek bonservis
A Milli Takım ve Galatasaray'da sergilediği performansla Avrupa devlerinin radarına giren yıldız oyuncu hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. O futbolcuya rekor bir teklifin yapılacağı konuşuluyor.
A Milli Takım ve Galatasaray formasıyla son dönemde gösterdiği istikrarlı performansla dikkatleri üzerine çeken Uğurcan Çakır, Avrupa devlerinin transfer listesinde üst sıralara yükselmeye devam ediyor.
Özellikle kritik maçlardaki kurtarışları, liderliği ve büyük maç tecrübesiyle öne çıkan milli kaleci için dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi.
Fotomaç'ta yer alan habere göre Bayern Münih, kaleci rotasyonunu güçlendirmek adına Uğurcan'ı yakından takip ediyor.
Dünya Kupası'nda da yakından takip edilecek olan Uğurcan Çakır için yapılacak teklif de belli oldu.
Yıldız eldiven için ilk aşamada 30 milyon euro bonservis teklif edilecek.