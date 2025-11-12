Galatasaray’da sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen İlkay Gündoğan’dan sevindiren haber geldi. Bodo/Glimt maçı öncesi sakatlanan yıldız futbolcunun sahalara dönüş tarihi belli oldu. Teknik heyet, yıldız ismin dönüşü için özel program hazırladı. İşte detaylar...
Galatasaray'a sakatlığı bulunan İlkay Gündoğan'dan iyi haber geldi. Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasındaki Bodo/Glimt maçı öncesindeki antrenmanda sakatlanan deneyimli oyuncu yeniden forma giymeye hazırlanıyor.
Milliyet gazetesinde yer alan haberde milli takım maçları nedeniyle verilen dört günlük aranın ardından İlkay'ın takım antrenmanlarına başlayacağı belirtildi.