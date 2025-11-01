Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, evinde Trabzonspor'u konuk etti. Mücadelenin 74. dakikasında teknik direktör Okan Buruk, Barış Alper Yılmaz'ı oyundan alarak yerine Ismael Jakobs'u sahaya sürdü.

Barış Alper Yılmaz, saha kenarına gelirken tribünlerin bir bölümünden ıslık sesleri yükseldi. 25 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz hafta oynanan Göztepe karşılaşmasında da oyundan çıkarken benzer bir tepkiyle karşılaşmıştı.

Galatasaray taraftarının bu tepkisinin, yaz transfer döneminde yaşanan gelişmelerle bağlantılı olduğu düşünülüyor. Barış Alper Yılmaz'ın o dönemde adının Suudi Arabistan ekibi NEOM ile anılmasının ardından kişisel sosyal medya hesabından siyah ekran paylaşması ve takımla antrenmanlara çıkmaması, sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekmişti.