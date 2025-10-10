ÇOK YÖNLÜ BİR OYUNCU 21 yaşında olmasına karşın önemli bir tecrübeye sahip olan Kozlowski'nin kariyerinde 168 maçı var. Bu maçların çoğunda orta saha ve 10 numara oynayan Kozlowski, kanatta da görev aldı. Okan Buruk son dönemlerde çok yönlü oyuncuları tercih ediyor.