Galatasaray - Göztepe maçı hangi kanalda? Galatasaray - Göztepe maçı ne zaman? Saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, Rams Park'ta Göztepe'yi konuk edecek. Namağlup bir şekilde yoluna devam eden Cimbom, güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Taraftarı önünde etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlayan Okan Buruk'un öğrencileri, Fenerbahçe ile olan 8 puan farkı korumayı hedefliyor. Tam kadro bir şekilde Göztepe maçına hazırlanan Cimbom, Victor Osimhen, Yunus Akgün, Dries Mertens ve Barış Alper Yılmaz gibi oyuncularıyla gol arayacak. Ligde ve Avrupa'da henüz kaybetmeyen rakibi karşısında sürpriz yapmak isteyen Göztepe, Teknik Direktör Stanimir Stoilov ile kazanmak istiyor. Önemli oyuncularından yoksun bir şekilde İstanbul'a gelen İzmir temsilcisi, ligde oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Peki, Galatasaray - Göztepe maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Galatasaray - Göztepe maçını canlı takip etmek için tıkla

Galatasaray ile Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında karşı karşıya gelecek. Haftanın en önemli maçlarından birinde kozlarını paylaşacak takımlar hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Okan Buruk ile Avrupa ve Süper Lig'de henüz mağlubiyetle tanışmayan Cimbom, güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Rams Park'ta oynancak mücadelede taraftarı önünde kazanmayı amaçlayan Galatasaray, Fenerbahçe ile olan 8 puan farkı korumayı hedefliyor. 2024-2025 sezonunda da şampiyon olarak 5. yıldızı takmak isteyen sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen, Mertens, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz gibi ismlerle gol ya da goller arayacak. Eksik oyuncuların geri dönmesiyle birlikte Göztepe maçına hazırlanan Galatasaray'da nasıl bir 11'in çıkacağı ise merak ediliyor. Teknik Direktör Stanimir Stoilov ile başarılı bir sezon geçiren Göztepe ise Galatasaray karşısında 3 puanı alan taraf olmak istiyor. Bu sezon Süper Lig'e çıkan ve ligin dikkat çeken takımlarından biri olan Göztepe, 28 puanla 4. sırada yer alıyor. Peki, Galatasaray - Göztepe maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda? İşte maça dair öne çıkan notlar...

GALATASARAY - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak Galatasaray - Göztepe maçı 4 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

GALATASARAY - GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta oynanacak Galatasaray - Göztepe maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY NAMAĞLUP BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR

Young Boys karşısında alınan mağlubiyetlerin ardından farklı bir kimliğe bürünen Galatasaray, 20 maçtır kaybetmiyor. Hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de yoluna namağlup bir şekilde devam eden Cimbom, 15 maçta kazanırken, 5 defa da berabere kaldı. Son lig maçında Kayserispor'u deplasmanda 5-1 yenen sarı-kırmızılılar, Göztepe karşısında da aynı başarıyı göstermek istiyor.

GALATASARAY'DAN GÖZTEPE'YE ÜSTÜNLÜK

Tarihleri boyunca 69 kez karşı karşıya gelen Galatasaray ile Göztepe, 70. randevuya hazırlanıyor. Cimbom, oynanan 41 maçta kazanan taraf olurken, 13 mücadelede de Göztepe üstün geldi. 15 karşılaşmada ise puanlar paylaşıldı. Süper Lig'de Göztepe'yi konuk ettiği son 9 maçı da kazanan Galatasaray, İzmir temsilcisi karşısında üstünlüğünü korumak istiyor.

GÖZTEPE'DE 3 İSİM SAKAT

Galatasaray ile oynayacağı kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamlayan Göztepe'de eksik oyuncular teknik heyeti düşündürüyor. Sezona damga vuran takımların başında gelen sarı-kırmızılılarda, Isaac Solet'in sezonu kapatması şok etkisi oluşturmuştu. Sezon başında Chelsea'den kiralık gelerek gündem olan David Datro Fofana ve Kubilay Kanatsızkuş'un da sakatlanması Stanimir Stoilov'u düşündürüyor.

ICARDI'NİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Galatasaray'da sakat oyuncuların tedavilerinin tamamlanması ve takımla birlikte çalışmalara başlamaları Teknik Direktör Okan Buruk ve ekibini sevindirdi. Eksik oyuncuların geri dönmesiyle birlikte antrenmanlarını sürdüren sarı-kırmızılılarda, Tottenham maçında sakatlanan Mauro Icardi'nin tedavisine ise devam ediliyor.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper, Mertens, Yunus, Osimhen

Göztepe: Lis, Bokele, Heliton, Koray, Ogün, Miroshi, Dennis, Djalma, Hugo, Tijanic, Romulo

OSIMHEN İLE ROMULO KARŞI KARŞIYA

Trendyol Süper Lig'in 18. haftası golcü düellosuna sahne olacak. Galatasaray ile Göztepe'nin karşı karşıya geleceği haftada gözler Victor Osimhen ile Romulo'ya çevrilecek. Ligde oynadığı 14 maçta 7 gol atarak takımını Avrupa kupalarına taşımak isteyen Romulo, 4 golünde pasını verdi. Sezon başı Napoli'den kiralanan ve dünya basınında gündem olan Victor Osimhen ise Süper Lig'de oynadığı 11 maçta 9 gol ve 3 asist kaydetti. Futbolseverler, Rams Park'ta oynanacak mücadelede iki golcü arasında geçecek rekabeti merakla bekliyor.

EN ÇOK GOL ATAN TAKIM

Süper Lig'de oynadığı 16 maçta 47 defa fileleri havalandıran Galatasaray, bu alanda zirvede yer alıyor. Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens ve Victor Osimhen gibi gol silahlarıyla etkili olan Cimbom, Göztepe karşısında da fileleri havalandırmak istiyor.

RAMS PARK'TA PUAN KAYIPLARI

Süper Lig'de namağlup bir şekilde yoluna devam eden Galatasaray, 16 maçta 14 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Eyüpspor ve Kasımpaşa karşısında berabere kalan Cimbom, iki maçı da evinde oynadı. 9 iç saha maçının 7'sini kazanan Galatasaray, son olarak Trabzonspor'u 4-3 yendi.

GALATASARAY - GÖZTEPE MAÇI HAKEMİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Galatasaray - Göztepe maçının hakemi Alper Aksu oldu. Aksu'nun yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkaya ve Deniz Caner Özaral yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Mehmet Ali Özer üstlenecek.

GALATASARAY'DA 3 OYUNCU KART SINIRINDA

Süper Lig'de 18. hafta maçında Göztepe'yi konuk edecek Galatasaray'da 3 oyuncu kart sınırında yer alıyor. Şampiyonluk mücadelesini sürdüren ev sahibi takımda, Barış Alper Yılmaz, Abdulkerim Bardakcı ve Fernando Muslera, kart görmeleri durumunda 19. haftada oynanacak Başakşehir maçında forma giyemeyecek.