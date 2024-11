UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, Tottenham'ı 3-2 mağlup etti.

Bu mücadele sonrasında sarı-kırmızılılarda 2 gol kaydeden Victor Osimhen açıklamalarda bulundu.

İŞTE OSIMHEN'İN SÖZLERİ:

Tottenham çok zor bir rakipti, takımımı tebrik ediyorum. Taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. 2 golüm tabii ki önemli benim için ama umarım Mauro'nun sakatlığı ciddi değildir. Tottenham'ın iyi oynamasına rağmen kazanmak bizim için önemliydi. Momentumumuzu sürdürmeliyiz.

Her maça tek tek bakmamız gerekiyor, şimdi lig maçına bakmalıyız. Hazırlıklarımızı yapacağız ve her rakibi önemseyeceğiz. Kalitemizi gösterip birbirimiz için mücadele edeceğiz. Her maç galibiyet için mücadele edeceğiz."

Ben ocakta ayrılmayacağım, sezon sonuna kadar Galatasaray'dayım. Daha sonrası için ne olacak bilmiyorum, Galatasaray ile Napoli ne konuşuyorlar... Bana gelirseler konuşuruz. Benim çok hoşuma giden, güzel bir kulüp Galatasaray! Ben Galatasaray'da çok mutluyum!

Bence şu anki kadromuz yeterli, bu hayali gerçekleştirebiliriz diye düşünüyorum. Kaleciden, forvete, hocamıza kadar hepimiz bu seviyedeyiz. Bu yolda devam edip maç maç gitmemiz gerekiyor. Sonra bu hayali gerçekleştirebiliriz.