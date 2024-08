Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, Adana Demirspor'u 5-1 mağlup etti.

Bu mücadele ardından sarı-kırmızılı ekipte Dries Mertens açıklamalarda bulundu.

İŞTE MERTENS'İN SÖZLERİ:

Önemliydi, reaksiyon göstermemiz gerekiyordu. Young Boys maçında hayal kırıklığı yaşamıştık. Şimdi odaklanmamız ve önümüzdeki maçlara bakmamız gerekiyor. Motivasyon her yıl aynı, Galatasaray için her kulvarda başarılı olmak vardır. Şampiyonlar Ligi'nde de bu nedenle hayal kırıklığı yaşadık. Şu anda Avrupa Ligi'ne odaklanmamız gerekiyor. Transfer dönemleri her zaman zor geçiyor. Bunun geç kalması da bir dezavantaj. Bizim sadece odaklanmamız gerekiyor.