ÖZBEK'TEN DEV PRİM Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Bodrumspor maçı öncesi şampiyonluk primini açıkladı. Futbolcular ile Kemerburgaz'da bir toplantı yapan Dursun Özbek, 25. şampiyonluk ve 5. yıldız için futbolculara ve teknik heyete toplamda 7 milyon dolarlık bir prim belirlediklerini iletti. Özbek, en az 7 milyon dolar ödeyeceklerini açıklayarak bu primi daha da artırabileceklerini futbolculara bildirdi.

