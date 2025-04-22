Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı!
Trendyol Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Sarı kırmızılıların, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan dünyaca ünlü futbolcu için devreye girdiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da işler yolunda gidiyor. Adım adım 25. şampiyonluğuna giden sarı kırmızılılar, Fenerbahçe'nin Kayserispor'a takılmasıyla da rahat bir nefes aldı. Bir yandan çifte şampiyonluk iddiasını sürdüren Galatasaray, diğer yandan gelecek sezon için de çalışmalarına devam ediyor.
ÖZBEK'TEN DEV PRİM
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Bodrumspor maçı öncesi şampiyonluk primini açıkladı. Futbolcular ile Kemerburgaz'da bir toplantı yapan Dursun Özbek, 25. şampiyonluk ve 5. yıldız için futbolculara ve teknik heyete toplamda 7 milyon dolarlık bir prim belirlediklerini iletti. Özbek, en az 7 milyon dolar ödeyeceklerini açıklayarak bu primi daha da artırabileceklerini futbolculara bildirdi.
ŞAMPİYONLUK İÇİN 5 GALİBİYET YETECEK
Galatasaray, kalan 6 maçının (ikas Eyüpspor (D), Net Global Sivasspor, Trabzonspor (D), Bellona Kayserispor, Göztepe (D), RAMS Başakşehir) 5'ini kazanması durumunda Fenerbahçe'nin maçlarının sonuçları ne olursa olsun şampiyonluğunu ilan edecek.
"2 KUPAYI DA ALACAĞIZ"
Bodrum maçının ardından Okan Buruk'un futbolcularına, "Sahada harika bir performans sergilediniz ve taraftarımızı sevince boğdunuz. Sezon sonunda hem lig hem de kupa bizim olacak. Şimdi rotamızı Türkiye Kupası'na çevirdik. Konyaspor'u eleyip finale adımızı yazdırmalıyız" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
SON TALİBİ REAL MADRID
Napoli ile yollarını ayırmaya hazırlanan Victor Osimhen, kulübüyle yaşadığı gerilim sonrası transfer listelerinin en üst sırasına yerleşmişti. Chelsea'nin kapısından dönen Nijeryalı golcü, Avrupa'da transfer döneminin sona ermesinin ardından kiralık olarak Galatasaray'a gelmişti. Osimhen, Galatasaray'da kiralık oynadığı dönemde Avrupa'nın dikkatini çekmeye devam etti. Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Osimhen'in bonservis bedelini 75 milyon Euro'nun altına düşürmeyi düşünmüyor.
'REAL MADRID İÇİN 75 MİLYON EURO SORUN DEĞİL'
Fichajes'te yer alan habere göre; 26 yaşındaki isim güçlü fiziği, yüksek gol yüzdesi ve patlayıcı performansıyla Real Madrid'in ilgisini çekti. 75 milyon Euro'luk bonservis, Real Madrid için caydırıcı değil.
FLORENTINO PEREZ ÜST DÜZEY 9 ARIYOR
Florentino Perez'in önceliği takıma üst düzey bir "9 numara" kazandırmak. Los Galacticos, yeni sezonda takıma doğrudan katkı sağlayacak, skoru değiştirebilecek bir golcü arıyor. Osimhen, gençliği ve bitiriciliğiyle bu ihtiyacı karşılayabilecek nadir isimlerden biri olarak görülüyor.
AVRUPA DEVLERİYLE REKABET BAŞLADI
Osimhen için Avrupa'nın birçok önde gelen kulübü sıraya girmiş durumda. Ancak Real Madrid'in sportif başarıları, istikrarı ve ekonomik gücü, transferde elini güçlendiren faktörler arasında. Eğer şartlar oluşursa, Real Madrid bu yaz Avrupa futbolunun en çok konuşulan forvetlerinden biri olan Osimhen'i Santiago Bernabeu'ya getirebilir. Osimhen transferi; Real Madrid için sadece bir takviye değil, aynı zamanda yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.
MERTENS'E YAKIN İLGİ
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ile deneyimli futbolcu Dries Mertens arasında antrenmandaki neşeli kareler dikkat çekti. Bodrum FK maçında da golü beraber kutlayan ikili, dünkü çalışmada da yakın ilgi gösterdi. İkilinin fotoğrafı sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından da beğeni topladı.
SALLAI PLANI
Galatasaray, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Roland Sallai ile yollarını ayırmak istiyor. Sarı-kırmızılılarda hayal kırıklığı oluşturan transferlerden Roland Sallai ile yol ayrımına gelindiği ortaya çıktı.
OKAN BURUK MEMNUN DEĞİL
Okan Buruk'un, Macar futbolcunun performansından memnun olmadığı öğrenildi. Galatasaray, 27 yaşındaki futbolcu için sezon sonuna kadar bekleyecek. Sallai'nin beklentilerin altında kalmaya devam etmesi durumunda yaz transfer döneminde ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
6 MİLYON EURO
Galatasaray, Macar futbolcuyu ödediği bonservis olan 6 milyon euro'ya göndermeyi planlıyor. Güncel piyasa değeri 11 milyon euro olarak gösterilen Sallai'nin Galatasaray ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Galatasaray'da bu sezon 26 maçta süre bulan Sallai, 3 kez gol sevinci yaşadı.
İMZALAR YÜKLENİYOR
Sezon bitimine doğru transfer listesini oluşturmaya başlayan sarı-kırmızılılar, kendi oyuncularıyla yapacağı yeni kontrat görüşmelerini de bir arada yürütüyor.
Uzun süredir Barış Alper ve Yunus Akgün'ün sözleşmelerini uzatmak isteyen yönetim, iki futbolcuyla da bu konuda anlaşma sağladı. Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün, kendilerini 4 yıl daha Galatasaray'a bağlayan kontrata imza atacak. İki futbolcunun maaşlarına da yüksek oranda bir iyileştirme yapıldı.
DÖRT YILLIK İMZA
24 yaşındaki Yunus'un kontratı 2026'da sona erecekti. Takım arkadaşıyla aynı yaşta olan Barış Alper'in ise sözleşmesi 2027'de bitiyordu. Yönetim, Avrupa ekiplerinin iki oyuncuyu da izlemesi nedeniyle bu konuda elini çabuk tuttu. Birkaç hafta önce oyuncularıyla masaya oturan sarı-kırmızılılar, kısa süre içerisinde genç yıldızlarıyla anlaşma sağladı.
FENERBAHÇE'YE DEV ÇALIM
Dış transfer için de çalışmalarını sürdüren Galatasaray, flaş bir ismi gündemine aldı. Mertens ile gelecek sezon devam etmeyecek olan sarı kırmızılılar, Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Thomas Müller için nabız yoklamaya başladı.
BAYERN'DEN AYRILACAK
2009 yılında başladığı profesyonel kariyerinde Bayern Münih'ten başka takım forması giymeyen Thomas Müller, sezon sonunda takımdan ayrılacağını duyurmuştu.
ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ
Takvim'in haberine göre, Alman yıldız ile birçok takım ilgilenirken, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle transferde öne geçtiği kaydedildi. Bu sezon toplam 40 maçta süre alan Müller, 6 gol 6 asistlik performans gösterdi.