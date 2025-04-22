Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Wahda sahasında Al Ahli'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Al Wahda-Al Ahli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Wahda-Al Ahli maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Wahda ile Al Ahli karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al Wahda-Al Ahli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL WAHDA-AL AHLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Al Wahda-Al Ahli maçı 22 Nisan Salı günü saat 19.20'de oynanacak. Karşılaşmanın herhangi bir canlı yayıncısı bulunmuyor.