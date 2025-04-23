Beşiktaş yönetimi, bir dönem Trabzonspor forması giyen ve başarılı performans ortaya koyan Kopenhag’ın golcü futbolcusuyla ilgileniyor. Yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği ifade edildi. İşte detaylar...

Forvet hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, bir dönem Trabzonspor'da fırtınalar koparan Kopenhag'ın Danimarkalı santrforu Andreas Cornelius'a yöneldi. Fotomaç'ın haberine göre siyah-beyazlılar, 1.93 boyundaki golcü futbolcu ve menajerleriyle bir görüşme yaptı. 32 yaşındaki tecrübeli oyuncu bu sezon şanssız sakatlıklar yaşadığı için çok fazla forma şansı bulamadı. Takımı adına sadece 4 gol katkıda bulunabildi. Cornelius'un, Beşiktaş'ın teklifine olumlu yaklaştığı ifade edildi.

MİLLİ FORMAYI 46 KEZ GİYDİ

Cornelıus, güçlü fiziği ve hava toplarındaki etkinliğiyle dikkat çekiyor. Kariyerinde FC Kopenhag dışında Cardiff City, Atalanta, Bordeaux, Parma ve Trabzonspor gibi kulüplerde forma giydi. Trabzonspor'da 2021-22 sezonunda 42 maçta 17 gol ve 5 asistlik performans sergileyerek takımının başarısında önemli rol oynadı. Danimarka A Milli Takımı'nda da 46 kez forma giyen Cornelius, bu maçlarda 13 gol kaydetti.