Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Sarı lacivertli yönetimin, Portekizli hoca ile görüşme yapacağı ve takımın son durumunu masaya yatıracağı öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında alınan Bellona Kayserispor beraberliği sonrası sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sarı lacivertlilerde zirve yarışında yaşanan kayıp sonrası teknik direktör Jose Mourinho'ya yoğun eleştiriler gelmişti.

Bu doğrultuda Portekizli hoca ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertli yönetimin, Jose Mourinho ile görüşme yapacağı ve takımın son durumunu masaya yatıracağı öğrenildi.

Öte yandan Fenerbahçe'de herhangi bir ayrılık gündeminin olmadığı ve yönetimin, gelecek sezonun planlamasını deneyimli teknik adam ile birlikte yürüttüğü ifade edildi.