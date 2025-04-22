Nantes-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Nantes-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'in 30. haftasında Nantes sahasında PSG'yi konuk edecek. İki takımın da kazanmak istediği maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Nantes-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 22.04.2025- 15:41