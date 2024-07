Yeni sezon öncesi hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Galatasaray, 4'üncü hazırlık karşılaşmasında İtalya Serie A ekibi Lecce'yi 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Takımdaki oyuncuların performanslarının her gün daha iyiye gittiğini ve bundan dolayı da mutlu olduğunu dile getiren Buruk, "Bu maçlar için skor önemli değil. Kazanmak da bir moral oluyor aslında. Kazanma alışkanlığını tekrar ele geçirmek için bu maçları kazanmak, kazanmaya yakın oyun oynamak. Her geçen gün bunu artırarak gidiyoruz bence en güzeli bu. Çok şiddetli antrenmanlar yapıyoruz. Dün iki antrenman yaptık. Bu maça gelip ilk yarıdaki performansları bizim için çok sevindirici. Hem yükleme yapıyoruz hem oyun anlamında neler yapabildiğimizi gösteriyoruz. Oyuncu bazında da ne kadar üzerine koyduklarını görüyoruz. Bu çok önemli bizim için. Oyuncularımızın performanslarının her gün üzerine koyarak gittiğini görüyoruz. O yüzden mutluyum, maçı kazandığımız için de mutluyum. Icardi ilk defa oynadı. 20-30 dakika arası gördü. Attığımız goller güzeldi. Çok fazla pozisyona girdik, çok daha fazla gol bulabilirdik. Rakibimize verdiğimiz pozisyonlar da oldu. Milli oyuncularımız geldi, onları bugün kullanmadık. Bir sonraki maç onlara da süre vermeyi düşünüyorum. Sadece işimize odaklandık. Sadece takımımıza, futbola, kazanmaya ve lige hazırlanmaya odaklandık. O yüzden çok iyi bir kadromuz var, çok iyi oyunculara sahibiz. Oyuncularımız da gerçek performansını bulduktan sonra daha iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"TÜM TAKIMIN PERFORMANSINDAN MEMNUNUM"

Maç oynadıkça oyuncuların fiziksel olarak daha iyi bir duruma geldiğini ifade eden 50 yaşındaki teknik adam, "Birçok oyuncumuz ilk defa kamp geçiriyor bizimle. Zaha ve Ziyech iyi çalışıyor, iyi hazırlanıyorlar. Birçok mevkide tek oyuncumuz olduğu için, henüz oyuncu sayımız az olduğu için dört hazırlık maçına benzer kadrolarla çıktık. Orta sahada bir maç Berkan'ı bir maç Kerem'i oynattık. Onların dışında diğer mevkidekiler en azından bir arada oynadı. Bu oyuncuların performansını artırmak için de çok güzel bir şey aslında. Maç oynadıkça da fiziksel olarak iyi duruma geliyorlar, kendilerine güvenleri geliyor. Gol atmak çok önemli. Sadece iki oyuncu değil, tüm takımın performansından memnunum. Hakim'in golünden daha çok oyun içinde savunmaya katkısı söyleyebilirim. Attığı golü de savunma yaparken aldığı topla attı. Hem hücumu hem savunmayı yaptılar. Bu da bizi yukarılara götürecek oyun sistemi" ifadelerinde bulundu.

"İYİ BİR OYUNCU GRUBUNA SAHİBİM"

Milli takımdan dönen oyuncuları Beşiktaş maçına hazır hale getirmek istediklerini ifade eden tecrübeli teknik adam, "Milli oyuncular çok uzun bir sene geçirdiler. Antrenman ve maç sayısı olarak tam bir senenin üzerine çıktılar. 15 gün izin verdik. Şimdi bizimle birlikteler. Bugün test yaptık onlara durumlarını görmek için. Bazısı daha iyi bazısının biraz süreye ihtiyacı var. Bir sonraki maçta oyuncuların durumlarını değerlendirip belli süreler vermek istiyoruz. Onları Beşiktaş maçına hazır hale getirmek istiyoruz. 10 günlük bir süre var. Bu süreyi iyi bir şekilde geçirip oyuncularımızı orada kullanmayı düşünüyoruz. İyi geldiler, moralliler. Geldikleri zaman takımın havasını olumlu bir şekilde değiştiriyorlar. Bir teknik adam olarak söylüyorum iyi bir oyuncu grubuna sahibim. Birçok mevkide inanılmaz bir yarış olacak. Çok kaliteli bir kadroya sahibiz" dedi.

"TAKIMIMIZA VE KAZANMAYA ODAKLANMAMIZ GEREKİYOR"

Pozitif düşünmeye ihtiyaç olduğunu dile getiren Okan Buruk, "Galatasaray taraftarı mutlu olsun. Bizim pozitif düşünceye ihtiyacımız var. Negatif düşünce ne takıma ne camiaya yarar. Bizim pozitif olmamız gerekiyor. Takımımıza ve kazanmaya odaklanmamız gerekiyor. Tekrar şampiyonluğa ve Şampiyonlar Ligi'ne odaklanmamız gerekiyor. Taraftarımızdan, takımımızın, başkanımızın, yönetimimizin, bizim, oyuncularımızın, camiamızın yanında olmalarını istiyorum" diyerek sözlerini noktaladı.