Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın yıldızı Alvaro Morata'nın geleceği büyük merak konusu haline gelmişti. Son olarak İspanyol golcüyle ilgili transferde o bomba iddia gündeme oturdu.
Galatasaray'ın ara transfer döneminde Milan'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Alvaro Morata'nın sezon sonunda ülkesi İspanya'ya dönebileceği ileri sürüldü.
NTV'nin İspanyol basınından Fichajes'den derlediği haberde; Getafe, Morata'yı kadrosuna katarak önümüzdeki transfer döneminin en dikkat çekici hamlelerden birini yapabilir.
LaLiga kulübünün, golcü oyuncunun transferini hayata geçirmek için araştırmaya başladığı, bunun büyük ölçüde Milan'ın ayrılık şartlarına ve Galatasaray'ın kiralamayı sonlandırmaya istekli olup olmadığına bağlı olduğu kaydedildi.
32 yaşındaki futbolcunun, sarı kırmızılılarla kiralık sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Morata'nın mukavelesinde Galatasaray lehine şarta bağlı satın alma opsiyonu maddesi de bulunuyor.
İspanyol golcünün, altyapısından yetiştiği kulüp olan Getafe'ye dönmeye sıcak baktığı aktarıldı. Haber detayında, eski takımına olan bağlılığını daha önce de dile getiren Alvaro Morata'nın Getafe projesini kabul etmesini kolaylaştıran 3 etken bulunduğu dile getirildi.
Bu etkenler; ilesine yakın olması, sportif devamlılık sağlayabilmesi ve ligin üst sıralarını hedefleyen bir takıma katkı verebilmesi olarak sıralandı. Morata, Galatasaray formasıyla 8 maça çıktı ve sarı kırmızılı takıma 3 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.