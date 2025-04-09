Galatasaray'da erken ayrılık! İşte Alvaro Morata'nın yeni takımı

Galatasaray'da kiralık olarak forma terleten Alvaro Morata ile ilgili transferde sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Futbolcu hakkında çıkan son haberler gündeme bomba gibi düştü. İşte tüm detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 09.04.2025- 16:08