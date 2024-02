Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray evinde RAMS Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılı ekibin yıldız ismi Davinson Sanchez önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE SANCHEZ'İN SÖZLERİ:

Kendimizi iyi bir şekilde hazırlamıştık. Oyunu kontrol altına aldık başından itibaren. Daha sonra gollerimizi de bulduk. Nasıl bir oyun oynayacaklarını biliyorduk. İkinci yarıda ileride baskıları bizi zorlamaya başladı ama biz yine fırsat bulduk. Bunları değerlendiremedik. Sonuçta attığımız goller sayesinde 3 puanı aldık. Oynamaya her zaman hazır olmamız gerekiyor. Bir sonraki maç, Galatasaray'da en önemli maçtır. Takım her şeyi kazanmak istiyor. İlk maçımız her zaman en önemlisi. Şimdiye kadar nasıl geldiysek öyle devam etmeye, eksiklerimizi düzeltmeye çalışıyoruz.