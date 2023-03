Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in 21 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin TL'lik para cezasını kaldırırken, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus için yapılan itirazı reddetti. Kurul ayrıca; Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un 200 bin TL'lik para cezası ile Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun 2 maçlık men cezasını onadı.



Tahkim Kurulu'nun aldığı kararlar şöyle:



"Galatasaray A.Ş.'nin ve başkanı Dursun Aydın Özbek'in PFDK'nın 23.03.2023 tarih ve E.2022-2023/744 - K.2022-2023/946 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 31.03.2023 Cuma günü saat 14:30'da icra edilen duruşmada Galatasaray A.Ş., kulüp başkanı Dursun Aydın Özbek'in vekilleri Av. Selçuk Uysal, Av. Can Natan, Av. Süleyman Anıl Özgüç'ün hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;



- Galatasaray A.Ş.'nin, kulüp sosyal medya hesabından 18.03.2023 ile 19.03.2023 tarihlerinde yapılan paylaşımlarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT'nin 36/1-d. maddesi uyarınca verilen 200.000,00 TL para cezasının itirazın kabulü ile kaldırılmasına, oybirliği ile,



- Galatasaray A.Ş.'nin başkanı Dursun Aydın Özbek'in, kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT'nin 36/1-d ve 36/1-b maddeleri uyarınca verilen 21 gün hak mahrumiyeti ve 50.000,00 TL para cezasının kaldırılmasına, oybirliği ile,"



"Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nün teknik sorumlusu Emre Belözoğlu ile ilgili PFDK'nın 23.03.2023 tarih ve E.2022-2023/742 - K.2022-2023/926 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;



- Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nün teknik sorumlusu Emre Belözoğlu'nun ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 52.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,



- Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile,"



"Galatasaray A.Ş.'nin, PFDK'nın 23.03.2023 tarih ve E.2022-2023/740 - K.2022-2023/930 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;



- Galatasaray A.Ş.'nin taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 56.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,



- Galatasaray A.Ş.'nin merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 3. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT'nin 49/3. maddesi uyarınca 125.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,



- Galatasaray A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 130.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Tribün Kuzey Üst C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmesinde, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,"



"Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, ve başkanı Yıldırım Ali Koç ile ilgili PFDK'nın 23.03.2023 tarih ve E.2022-2023/743 - K.2022-2023/928 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;



- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 8. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 220.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Roof Lounge Misafir A, B bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmesinde, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,



- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, kulüp resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklama ve paylaşımlar nedeniyle FDT'nin 38/3 ve 38/2. maddeleri uyarınca 200.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,



- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, başkanı Yıldırım Ali Koç'un kulüp resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklama ve paylaşımlar nedeniyle FDT'nin 38/3 ve 38/2. maddeleri uyarınca 200.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,"



"Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, teknik sorumlusu Jorge Fernando Pınheıro De Jesus ile ilgili PFDK'nın 23.03.2023 tarih ve E.2022-2023/745 - K.2022-2023/945 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;



- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, teknik sorumlusu Jorge Fernando Pınheıro De Jesus'un 16.03.2023 tarihinde yapmış olduğu basın toplantısındaki beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/2 ve 35/4. maddeleri uyarınca 104.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,"