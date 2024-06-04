SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? | 4 Haziran Salı Survivor dokunulmazlığı kim aldı?

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? | 4 Haziran Salı Survivor dokunulmazlığı kim aldı?

Survivor All Star 2024,4 Haziran Salı günü bireysel dokunulmazlık oyunuyla ekranlara gelecek. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 4 Haziran Survivor Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte 4 Haziran Salı Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 04.06.2024- 16:01 Güncelleme Tarihi: 04.06.2024- 16:01