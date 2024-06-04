Azerbaycan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri

UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Azerbaycan ve Türkiye kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Azerbaycan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canı yayınlanacak?

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UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan başlıyor. Türkiye, Azerbaycan ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Azerbaycan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canı yayınlanacak?

AZERBAYCAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANI YAYINLANACAK?

Azerbaycan - Türkiye maçı 4 Haziran Salı günü saat 18:00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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