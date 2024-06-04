💥SÜPER LOTO ÇEKİLDİ | Süper Loto çekilişi sonuçları - Süper Loto sorgulama ekranı 4 Haziran Salı 2024
Milli Piyango İdaresi'nce salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Süper Loto heyecanı devam ediyor. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '4 Haziran Salı Süper Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 4 Haziran Salı Süper Loto çekildi mi? Büyük ikramiyenin 61 milyon TL'yi geçtiği Süper Loto çekiliş sonuçları haberimizde...
Milli Piyango'nun düzenlediği Süper Loto'nun çekilişi 4 Haziran Salı akşamı gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler 'Süper Loto çekildi mi? 4 Haziran Salı çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Süper Loto çekilişleri salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. İşte 4 Haziran Salı sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar...
4 HAZİRAN SÜPER LOTO SONUÇ EKRANI
Süper Loto çekilişi 4 Haziran Salı akşamı saat 21.30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı.